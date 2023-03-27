محكمة التحكيم الرياضي تقرر هزم النادي الافريقي امام هلال الشابة 2-صفر (موسم 2021-2022)

اصدرت اليوم الاثنين محكمة التحكيم الرياضي "التاس" قرارها في نزاع هلال الشابة ضد الجامعة التونسية لكرة القدم وضد النادي الافريقي حيث تم القضاء لصالح هلال الشابة من خلال إبطال قرار اللجنة الوطنية للاستئناف المؤرخ في 8 جوان 2022 والتصريح بهزيمة النادي الافريقي بنتيجة 2 -صفر ومنح نقاط الفوز لهلال الشابة.



كما تقرر إلزام كل من الجامعة التونسية لكرة القدم والنادي الافريقي بدفع مبلغ 3000 فرنك سويسري لهلال الشابة وفق ما اعلنت عنه محكمة التحكيم الرياضي اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.



وكان فريق هلال الشابة قد تقدم باحتراز بمناسبة مباراته ضد النادي الافريقي بتاريخ 14 افريل 2022 (الموسم الرياضي المنقضي 2021-2022) بسبب تواجد رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي على دكة الاحتياط وهو لايزال محل عقوبة ادارية من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم.



وبرفض احتراز هلال الشابة من طرف اللجنة الوطنية للاستئناف بتاريخ 8 جوان 2022، تقدم الفريق بتاريخ 22 جوان 2023 بطعن الى محكمة التحكيم الرياضي للبت في الموضوع.



يذكر ان الجامعة التونسية لكرة القدم قد قررت قبل انطلاق الموسم الحالي 2022-2023 ايقاف تنفيذ نزول هلال الشابة الى الرابطة الثانية وادماجه في بطولة الرابطة المحترفة الاولى تبعا للقرار المؤقت والاحترازي الذي اتخذته محكمة التحكيم الرياضي "التاس" في ذات الغرض.



