عرض أمين عام الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة، اليوم الاثنين على رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة صباح اليوم الاثنين بمكتبه بقصر باردو، المبادرة التي تعتزم المنظمة طرحها بمناسبة عيد الشغل والرامية إلى إنجاز عقد اجتماعي مواطني يساهم في معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.



واستعرض الحبيب قيزة، حسب ما جاء في بلاغ للمجلس، أبرز محتويات هذه المبادرة وخاصة ما يتعلق منها باحترام الحريات الفردية والعامة والنهوض بأداء المرفق العمومي وتحسين خدماته وتنويع علاقات تونس الاقتصادية ودعم انفتاحها.



وأشار من جهة أخرى إلى استعداد المنظمة للاضطلاع بدورها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به تونس ومساندتها من موقعها للعمل التنموي وانجاحه.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أن الحريات العامة وحرية الأحزاب هي من أبرز المكاسب التي تحقّقت في تونس بعد الثورة، والتي يجب العمل من أجل الحفاظ عليها وتعزيزها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وفق تعبيره.

واشار إلى "حرية العمل النقابي التي يجب توظيفها" لتقديم التصوّرات والمقترحات البناءة والرامية الى خدمة البلاد.

كما أبرز استعداد مجلس نواب الشعب الى الاصغاء لجميع الجهات والاستنارة بآرائها، وذلك وفق ما سيضبطه النظام الداخلي للمجلس الذي تنكب اللجنة المعنية على اعداده.



