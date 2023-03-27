جلسة عمل يوم الأربعاء المقبل للنظر في مطالب المالية للجامعة العامة للتعليم الأساسي

تقرر إثر جلسة عمل جمعت اليوم الاثنين وزير التربية محمد علي البوغديري وممثلين عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية بوفد عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي استئناف المفاوضات، الأربعاء المقبل، للنظر في المطالب المهنية لقطاع التعليم الأساسي.



وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي في تصريح ل(وات) إن جلسة العمل، التي تقرر عقدها الأربعاء المقبل، ستجمع وزرات التربية والمالية والشؤون الاجتماعية واتحاد الشغل والجامعة العامة للتعليم الأساسي للنظر في المطالب المهنية التي لديها انعكاس مالي.



وتسعى الجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى تحقيق مطالب مهنية عدة تشمل جوانب مادية كإقرار منح وتعديل منح أخرى، بالإضافة إلى مطالب تهمّ تحسين ظروف العمل وإصلاح المنظومة التربوية، وفق الشابي، الذي قال إن الجامعة ستنتظر ما ستؤول إليه المفاوضات قبل ان تقرر التراجع عن تحركاتها الاحتجاجية من عدمه.



