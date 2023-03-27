ضبط 52 مجتازا للحدود التونسية ليلة أمس الأحد في عدد من الجهات

تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل (المنطقة البحرية بنابل)، وإقليم الحرس البحري بالوسط (المنطقة البحرية بالمهدية)، ليلة أمس الأحد، من احباط عمليتي إجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 27 مجتازا، من بينهم 21 تونسيا والبقية يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في بلاغ نشره اليوم الاثنين، على صفحته بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أن المركبين تعرضا للغرق بعرض البحر، مضيفا أنه بعد استشارة النيابة العمومية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المجتازين.



وأورد الجبابلي في بلاغ ثان اليوم، أن وحدات الحرس الوطني العاملة بنابل ومنزل تميم (ولاية نابل)، تمكنت كذلك ليلة أمس الأحد، من ضبط 14 شخصا بصدد التحضير لإجتياز الحدود البحرية خلسة، وحجز محرك بحري وكمية من المحروقات كانت بحوزتهم، مضيفا أنه بإستشارة النيابة العمومية تم إتخاذ ما يتعين في شأنهم.



وفي السياق ذاته، ضبطت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهتي جندوبة والقصرين أمس الأحد، 11 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن تعمدوا إجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة، وفق ما أكده الجبابلي في بلاغ ثالث اليوم، مبينا أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم اثر استشارة النيابة العمومية.



