المنتخب التونسي يشد الرحال نحو ليبيا

شدت بعثة المنتخب الوطني التونسي الرحال ظهر اليوم الاثنين بإتجاه مدينة بنغازي الليبية في رحلة خاصة تمتد قرابة الساعتين وذلك بمناسبة إجراء مباراة الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس امم افريقيا (الكوت ديفوار 2024) التي ستجمعه بالمنتخب الليبي مساء غد الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت تونس بملعب شهداء بنينة.



ومن المنتظر أن تجري عناصر المنتخب الوطني التونسي حسب ما اوردته الجامعة التونسية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي حصة تدريبية على ملعب شهداء بنينا مساء اليوم الاثنين في نفس توقيت اللقاء.



وقد التحق بتربص المنتخب منذ ليلة أمس الثنائي علاء غرام وحمدي العبيدي تعويضا للثنائي يوسف المساكني ومنتصر الطالبي المصابين.

يذكر ان المنتخب التونسي الذي فاز بثلاثية في مباراة مساء الجمعة أمام ليبيا لايزال يتصدر ترتيب المجموعة ب7 نقاط كأفضل خط هجوم ب7 أهداف مع المحافظة على نظافة شباكه .





