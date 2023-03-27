أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي بأن وحدات المنطقة البحرية بنابل احتفظت بـ"عنصر تكفيري" كان من بين 27 شخصا قبضت عليهم الوحدات بعد أن حاولوا يوم 24 مارس الجاري اجتياز للحدود البحرية خلسة.



وأوضح الجبابلي، وفق ما نشره على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم الإثنين، أن "العنصر التكفيري" مفتش عنه لفائدة محكمة الاستئناف بتونس من أجل " الانتماء إلى تنظيم إرهابي " وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات



كما تمكنت نفس الوحدة من القبض على مفتش عنه صادر في شأنه بطاقة جلب لفائدة قاضي التحقيق بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية بنابل من أجل " المشاركة في تكوين وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة

وأكد في هذا الجانب على مواصلة الإدارة العامة للحرس الوطني ملاحقة العناصر الخطيرة الفارة من العدالة وذلك في إطار المحافظة على الأمن العام







