زغوان: المصادقة على 53 عملية استثمار في قطاعي الصناعة والخدمات خلال الثلاثي الأول من2023

Publié le Lundi 27 Mars 2023 - 14:09 قراءة: 0 د, 53 ث
      
صادقت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2023، على 53 عملية استثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بولاية زغوان بقيمة استثمارات بلغت 27.5 مليون دينار، وفق المديرة الجهوية للوكالة إيناس الواعر.

وأوضحت الواعر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن 20 عملية من بين العمليات المصادق عليها سجّلت في القطاع الصناعي بحجم استثمار قدّر بحوالي 25.8 مليون دينار منها أكثر من 11 مليون دينار لعمليات بمعتمدية بئر مشارقة التي تضم منطقتين صناعيتين، موضّحة أنّ جملة عمليات الاستثمار الجديدة ستساهم في خلق حوالي 400 موطن شغل إضافي.
وأشارت إلى أنّ هذه المؤشرات تظهر تراجعا في حجم الاستثمار تجاوزت نسبته 50 بالمائة، حيث صادقت الوكالة في نفس الفترة من سنة 2022، على 45 عملية استثمار في القطاعين بلغت قيمتها حوالي 57.5 مليون دينار منها 27 مشروعا في القطاع الصناعي بما يقارب 57 مليون دينار.
في المقابل من المؤمل أن يشهد هذا القطاع تطوّرا في الأشهر القليلة القادمة نتيجة الطلبات المتزايدة على الاستثمار بالمنطقة الصناعية الجديدة "المرجى" بالفحص الممتدة على مساحة 50 هكتارا، والتي تم تدشينها مؤخرا من طرف وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وفق نفس المصدر.

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