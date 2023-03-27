حجز 5ر21 طنا من الخضر في مخزن عشوائي بولاية تونس للمضاربة فيها

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية، بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية تونس، 5ر21 طنا من الخضر (بطاطا وفلفل وطماطم وجلبانة وقرع أخضر وفول وباذنجان) مخبأة في مخزن عشوائي للمضاربة فيها وبيعها من طرف ذوات لا تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة طبقا للتشريع الجاري به العمل.



وأكدت وزارة التجارة، في بلاغ لها، مساء الأحد، تعرض فريق المراقبة الاقتصادية، خلال هذه العملية، إلى الاعتداء بالعنف المادي، مشيرة الى الاحتفاظ بالمعتدين إثر التنسيق مع النيابة العمومية والمصالح الأمنية.



وأوضحت أن هذا الحجز يندرج في إطار البرنامج الخصوصي لشهر رمضان من خلال مراقبة شفافية ونزاهة المعاملات التجارية والتصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة والوساطة غير القانونية بمسالك توزيع المواد والمواد الأساسية للاستهلاك.





