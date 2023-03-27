كأس الاتحاد الافريقي : الكاف يقرر اعتبار فريق "فيوتشر" المصري فائزا على أسكو كارا الطوغولي بسبب تشريك لاعب معاقب



القاهرة 27 مارس 2023 (وات) قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اعتبار فريق فيوتشر المصري فائزا في مباراته أمام مضيفه أسكو كارا التوغولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الافريقي.



وكانت المباراة، التي أقيمت في اطار المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد في توغو يوم 12 فيفري الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1.



وتتواجد في نفس المجموعة فرق الجيش الملكي وبيراميدز وفيوتشر المصريين وأسكو كارا التوغولي .



وقدم نادي فيوتشر شكوى للكاف خلال الأيام الماضية، طالب خلالها باعتباره فائزا في المباراة أمام أسكو كارا، بسبب مشاركة اللاعب كانجيفي تشوشوشي مع الفريق التوغولي، وهو موقوف ولا يحق له المشاركة.



وقررت لجنة الانضباط بالكاف، يوم الأحد، توقيع غرامة مالية على فريق أسكو كارا التوغولي قدرها 10 آلاف دولار، مع اعتبار فريق فيوتشر المصري فائزا بنتيجة اللقاء.



وبعد هذا القرار، تغيرت الأمور تماما في المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد ، حيث تصدر فريق فيوتشر الترتيب بعدما ارتفع رصيده إلى 10 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 10 نقاط أيضا، فيما يحتل فريق بيراميدز المصري المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ثم أسكو كارا التوغولي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط، وذلك قبل جولة واحدة من انتهاء دور المجموعات.



وفي الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات، سيحل الجيش الملكي ضيفا على فريق أسكو كارا في توغو، فيما سيلتقي بيراميدز مع فيوتشر في القاهرة.



