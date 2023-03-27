المهدية: وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يشرف على تنصيب المدير الجهوي الجديد

أدى محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين 27 مارس 2023 زيارة ميدانية الى الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية بحضور عبد الفتاح شقشوق، والي الجهة وعبد الرزاق بن فرج كاتب عام الوزارة وعدد من الإطارات المركزية والجهوية. وكان ذلك في إطار الاشراف على تنصيب جلال الدين قحة مديرا جهويا جديدا لأملاك الدولة والشؤون العقارية.



ووفق بلاغ للوزارة مثلت هذه المناسبة فرصة لتثمين دور الادارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في تنفيذ سياسات الوزارة والمحافظة على الاملاك الوطنية وتدعيم دورها في التنمية الاقتصادية مذكرا في هذا الصدد بأهم البرامج التي تعمل عليها الوزارة على غرار برنامج جرد وتقييم الاصول الثابتة للدولة.

كما استمع الوزير الى مشاغل الموظفين وآرائهم لتحسين جودة العمل والارتقاء به داخل الإدارة.





