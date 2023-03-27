القصرين: حجز 420 علبة حليب مدعّم إثر ضبط نيابة توزيع الحليب بالجهة بصدد ييعها خارج مسالك التوزيع القانونية

حجز فريق مراقبة اقتصادية تابع للادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، مساء أمس الأحد، 420 علبة حليب نصف دسم المدعّم حجزا فعليا، إثر ضبط نيابة توزيع الحليب ومشتقاته بالجهة بصدد بيعها لنقطة لبيع الخضر والغلال عوضا عن توزيعها على تجار المواد الغذائية بالتفصيل، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين.



وذكر ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه العملية تندرج في إطار مراقبة مسالك توزيع مادة الحليب المدعم، والتصدي لكل أشكال البيع خارج مسالك التوزيع القانونية، وتأتي على إثر العديد من التشكيات حول تعمد نيابة توزيع حليب ومشتقاته بالجهة بيع مادة الحليب نصف دسم مدعم خارج مسالك التوزيع القانونية وعدم توجيهه لمستحقيه طبقا للتراتيب والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات في ما يتعلق بتنظيم عمليات توزيع هذه المادة المدعمة، مؤكدا أنّه تم القيام بالتتبعات العدلية في حق صاحب النيابة.

لطيفة











