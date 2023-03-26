ريادة الاعمال: توقيع إتفاق بين مجموعتي استشارة إيطالية وتونسيّة إيطاليّة لمرافقة المؤسّسات الإيطاليّة والاوروبيّة في تونس

تمّ توقيع إتفاق تعاون بين مجمع الإستشارة الإيطالية "ذي يوربيين هاوس-أمبروزيتي" ومركز الأعمال التونسي الإيطالي "مركز دلتا" لمرافقة تطوّر المؤسّسات الإيطاليّة والأوروبيّة في تونس وفي شمال إفريقيا ودعم جاذبية هذه الأسواق.



وسيعمل "مركز دلتا" بموجب هذا الاتفاق، على توفير كل الخدمات، التّي تسديها، "ذي يوربيين هاوس-أمبروزيتي" لفائدة الشركات الشريكة. وبإمكان المؤسّسات الموجودة في تونس، تبعا لذلك، التمتع بدعم في مجال تنفيذ مخططات استراتيجية والممارسات المتقدمة في مجال التصرّف في المؤسّسات، وفق ما أشار إليه، بلاغ صادر عن، مركز دلتا.



ويمكن لمسيّري المؤسّسات المقيمين بتونس النفاذ إلى الخدمات المهنية ل "ذي يوربيين هاوس-أمبروزيتي" انطلاقا من "نادي أمبروزيتي"، الذّي يعد أكثر من 600 رئيس مدير عام ورؤساء أهم المجموعات التجارية المتعددة الجنسيّات. وينظم النادي، دوريا، لقاءات حصريّة بخصوص مسائل ذات أولويّة بالنسبة لتطوير المؤسّسات والأنظمة.



وكان رئيس مركز دلتا، ساندرو فراتيني، قد أعلن عن أن "الشراكة الموقعة تأتي لإثراء مجموعة الخدمات، التّي يقترحها مركز دلتا منذ سنوات على المؤسّسات الإيطاليّة الناشطة في تونس وعلى المؤسّسات الأوروبيّة، التّي انطلقت في الإستثمار في تونس. ونحن على يقين أننّا في بداية طريق طويل للتنمية الاقتصادية لأجل تونس".



واعتبر، من جهته، المسؤول عن النمو الدولي ل"ذي يوربيين هاوس-أمبروزيتي"، لورنزو تافازي، "أن تونس سوقا توفر فرصا استراتيجية. وتعد إيطاليا، اليوم، الشريك الأوّل التجاري لتونس، التّي تشهد تطوّرا في تدفق استثمارات المؤسسات الأوروبية والإيطالية. فضلا عن الفرص، التّي تطرحها السوق المحليّة، يساعد التموقع الجغرافي لتونس وخصائص الانتاج، على ان تصبح ميناء استراتيجيا للعمليات في منطقة شمال إفريقيا. لأجل ذلك قررنا القدوم مباشرة الى تونس لمساعدة أصحاب المشاريع على اكتساح السوق وضمان عملهم، أيضا، بطريقة مستديمة ومربحة".



يذكر أن مركز "دلتا"، هو مركز أعمال تونسي إيطالي، مختص في تقديم الاستشارة ومرافقة المؤسسات وتوفير خدمات محددة للحرفاء التونسيين والأجانب وفق حاجياتهم بهدف تطوير مشاريعهم في البلاد.



ويساهم المجمع الاستشاري "ذي أوروبيين هاوس/امبروساتي" (The European House - Ambrosetti )، الذي تأسس سنة 1965، في مساعدة ما يفوق عن 1300 صاحب مشروع. وتمكن المجمع، المتواجد في نحو 18 بلدا، من ارساء 250 سيناريو استراتيجي وصناعي وتنظيم أكثر من 550 اجتماعا رفيع المستوى لتبادل الأفكار حول القضايا الاقتصادية بمشاركة حوالي 3000 خبير وممثل عن الفاعلين على المستويين الوطني والدولي و170 ألف رئيس مؤسسة.



ويقوم المجمع الاستشاري، منذ سنة 1974، بتنظيم أحد أهم المنتديات الاقتصادية الدولية "سيناريو اليوم وغدا للاستراتيجيات التنافسية"، والذي يعرف أيضا بمنتدى ""Cernobbio، الذّي يجمع، كلّ سنة، أعلى ممثلي قطاعات الصناعة والمالية والسياسة عبر العالم.





