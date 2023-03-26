أريانة: حركية عادية وارتفاع في أسعار الخضر والغلال في رابع ايام شهر رمضان

شهدت مدينة أريانة اليوم الأحد الموافق للرابع من شهر رمضان المعظم حركية عادية في محيط السوق البلدي ومختلف الفضاءات التجارية والمساحات الكبرى، وارتفاع في أسعار الخضر والغلال.



وقد سجل منذ اليوم الأول من شهر رمضان ارتفاع سعر الخضر والغلال حيث بلغ سعر الفلفل أمس السبت 5 دنانيروارتفع اليوم الأحد ليبلغ 6 دنانير علما وأن أغلب الباعة في محيط السوق البلدي بأريانة لم يضعوا اليوم الأحد لوحة الأسعار على الفلفل المعروض.



كما تراوح سعر الطماطم بين 2500 و2650 مليم، في حين بلغ سعر الموز المتوفر بكميات قليلة 10 دنانير وتراوحت أسعار التفاح بين 4200 و7500 للمحلي و13800 للتفاح الأحمر المستورد علما وأن المادتين تم تسعيرهما ب4500 للتفاح و5000مليم للموز.

بدورها سجلت أسعار البرتقال ارتفاعا مشطا فقد بلغ سعر "الطمسون" من النوعية الجيدة 5 دنانير وتراوحت الأسعار عامة بين 2200 و2500 للشامي لمالطي الطاولة و3750 "للدوبلفين" وحدود 4 دنانير "للصقصلي".

وسجلت أسعار الفراولو ارتفاعا كبيرا فقد بلغت اليوم الأحد 9 دنانير للكغ الواحد بعد أن تراوح سعرها يوما واحدا قبل شهر رمضان بين 4 و5 دنانير.

وقد سجل تراجع في سعر البطاطا الجيدة لتتراوح بين 1500 و2000 مليم في حين بلغ سعر القرع الأخضر 3750 مليما والبصل الربعي والسفنارية 1500 للربطة وبين 2500 و3500 لباذنجان. أما أسعار الخضر الورقية وخاصة المعدنوس فقد تراوحت بين 250 و400 مليم.

وفي محلات التجارة بالتفصيل والمساحات التجارية الكبرى يتواصل فقدان الزيت المدعم والقهوة والأرز الأصفر والسكر في حين سجلت وفرة في عرض مادتي السميد والفارينة.

و شهد سعر لحوم الدجاج الجاهز للطبخ انخفاضا في الأسعار عقب تم تحديدها ب8700 مليم بعد أن فاقت أياما قليلة قبل حلول شهر رمضان 11 دينارا، في حين بلغ سعر "الاسكالوب" 16750 مليما و"الستاك" 14500 مليما في حين ارتفعت أسعار لحوم الأبقار لتبلغ 34.800 للهبرة و23.500 للصدرة في حين تراوح سعر لحم الخروف بين 37.800 و42 دينارا واستقر سعر البيض في حدود 1480 مليم وفقا للتسعيرة التي حددتها وزارة التجارة.

وقد حضر أعوان الأمن خلال الأيام الثلاثة الأولى بكثافة من خلال تسيير دوريات راجلة في محيط السوق البلدي وتنظيم انتصاب الباعة الفوضويين، كما سجل حضور أعوان المراقبة الاقتصادية.

وخلافا لرمضان 2022 لم يسجل نقص في مادة الخبز التي توفرت بكل الأنواع والأحجام في كل مخابز الجهة.







