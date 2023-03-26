بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة تفادي النزول): الملعب التونسي يواصل الصدارة

واصل الملعب التونسي تصدره لمجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد عودته بالتعادل 1-1من تنقل صعب الى سيدي بوزيد امام اولمبيك المكان في اطار الجولة الثالثة من سباق مجموعة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرةى القدم. وعلى ذات المنوال نسج النادي البنزرتي الذي تابع سلسلة نتائجه الايجابية بامضاء ثلاثية كاملة في شباك ضيفه نجم المتلوي بينما صنع امل حمام سوسىة الحدث بالفوز بخماسية كاملة امام مستقبل سليمان .



وحافظ الملعب التونسي على مسيرته الموفقة دون هزيمة في منافسات مرحلة تفادي النزول ببطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وعاد اليوم بنتيجة التعادل 1-1 من سيدي بوزيد في مباراة بدت صعبة امام اولمبيك المكان الذي كان في امس الحاجة لنقاط اللقاء .

واخذ ابناء المدرب حمادي الدو الاسبقية من هدف اللاعب بدر الدين المولهي ضد مرماه في دق (47) قبل ان يتمكن ابناء سيدي بوزيد في العودة في اللقاء والتعديل في دق (65) بفضل هدف علاء البراهمي لكنهم رغم الجهود المبذولة وامام النقص العددي بعد اقصاء اللاعب شهاب الصالحي فانهم لم يتمكنوا من اخذ الاسبقية مكتفيين بالتعادل 1-1.



و كسب الملعب التونسي بذلك نقطة جديدة ليواصل تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة بينما يحتل اولمبيك سيدي بوزيد المركز الرابع ب4 نقاط.



ومن جهته تابع النادي البنزرتي سلسلة نتائجه الايجابية في منافسات تفادي النزول حيث توفق في استغلال عامل الميدان و الجمهور للفوز على ضيفه نجم المتلوي بنتيجة 3-صفر جاءت من اقدام مكرم المعلوي(37) وبشير الرحيبي(63) و موسى سوو (88).

وحافظ النادي البنزرتي على المركز الثاني في الترتيب العام لمجموعة تفادي النزول ب8 نقاط متقدما على نجم المتلوي ثالث الترتيب ب6 نقاط.



ومن جهته نجح امل حمام سوسة في صنع الحدث خلال الجولة الثالثة لسباق تفادي النزول بتحقيق نتيجة عريضة حيث امطر شباك ضيفه مستقبل سليمان بخمسة اهداف لم يرد عليها ابناء سليمان الا في مناسبة واحدة 5-1



ويدين امل حمام سوسة بفوزه العريض الذي سيشكل حافزا معنويا للفريق بقيادة مدربه الجديد محمد دحمان لتجاوز غصرات خطر النزول لكل من محمد المثناني(40) و ايم ندون (53) و ثنائية دافيد انكيي(55) (61) و كودس باور (87) . وجاء الهدف الوحيد لمستقبل سليمان عن طريق دافيد كوفي د77



ورفع ابناء حمام سوسة رصيدهم الى 4 نقاط في المرتبة الرابعة (مناصفة مع اولمبيك سيدي بوزيد) بينما ازدادت وضعية مستقبل سليمان تعقيدا بتذيله لجدول الترتيب العام ب3 نقاط.





في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد :



ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد 1

علاء البراهمي(65)

الملعب التونسي 1

بدر الدين مولهي(ضد مرماه) (47)



ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة

امل حمام سوسة 5

محمد المثناني(40)/اييم ندون(53)/دافيد انكيي(55)(61)/كودس باور(87)

مستقبل سليمان 1

دافيد كوفي(73)



ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي 3

مكرم العلوي(37)/بشير الرحيبي(63)/موسى سوو(88)

نجم المتلوي صفر



الترتيب

1-الملعب التونسي 11 3

2-النادي البنزرتي 8 3

3-نجم المتلوي 6 3

4-اولمبيك سيدي بوزيد 4 3

-امل حمام سوسة 4 3

6-مستقبل سليمان 3 3



