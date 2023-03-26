انتشـال 29 جثـة لمهاجرين غير نظاميين من جنسيات إفريقية وإنقاذ 11 آخرين بعد غرق مراكبهم

تمكنت وحدات الحرس البحري بالمهدية، ليلة أمس السبت، من انتشال جثث 8 أشخاص، وإنقاذ 11 آخرين يحملون جنسيات دول إفريقية جنوب الصحراء، على إثر غرق مركبهم في رحلة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية، وفق بلاغ نشره اليوم الأحد، المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.



وأضاف الجبابلي، أنه تم انتشال 19 جثة من طرف مركب صيد بحري تونسي على بعد 36 ميلا عن السواحل التونسية بعد غرق مركبهم، فضلا عن انتشال جثتين في سواحل صفاقس من طرف مركبي (2) صيد بحري في عمليتين منفصلتين، مبينا أن مصدرا من الحرس البحري، افاد بأن مركب الهجرة السرية كان قد انطلق من سواحل مدينة جبنيانة (ولاية صفاقس).



وأكد أنه تم التنسيق مع النيابة العمومية، واتخاذ الإجراءات القانونية في مباشرة القضايا العدلية، الى جانب التنسيق مع الحماية المدنية والمستشفيات.





