برشلونة ينتظر اشارة من ميسي للشروع في التفاوض معه

اشارت تقارير اعلامية متخصصة ان نادي برشلونة الاسباني ينتظر إشارة من الارجنتيني ليونيل ميسي, نجم باريس سان جيرمان

الفرنسي, للشروع في التفاوض معه بخصوص احتمال انضمامه للفريق .

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل, ولم يوافق اللاعب حتى الآن على تفعيل بند التمديد لموسم ثالث.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية, فان برشلونة يخشى أن يتحرك خطوة خاطئة في مفاوضات استعادة ميسي, لذا لن تتقدم الإدارة في المحادثات مع البرغوث, إلا في حالة الحصول على إشارة منه.

وأوضحت أن موقف خوان لابورتا, رئيس برشلونة, واضح بشأن أهمية عودة ميسي إلى "كامب نو", مشيرة إلى أن النجم الأرجنتيني قرر الاستمرار في أوروبا بالموسم المقبل, رغم تلقيه عدة عروض من أمريكا والسعودية.

وقالت "موندو ديبورتيفو" إن الإشارة التي ينتظرها برشلونة من ميسي, هي إعلان رغبته بأنه يريد العودة إلى البارسا بغض النظر عن الجانب المالي.

ويدرك برشلونة جيدا أن النادي ليس المكان المثالي القادر على إغراء ميسي بأموال كثيرة.

وأضافت ذات الصحيفة, أن هذه الإشارة يجب أن تصل إلى إدارة برشلونة أو غرفة الملابس, وذلك لن يحدث إلا عن طريق أحد اللاعبين أو المدرب تشافي هيرنانديز.

وتابعت الصحيفة :"يدرك لابورتا أن اتصاله مباشرة مع ميسي أمر مهم, لكن هذا لن يحدث إلا بعد الحصول على إشارة من ميسي برغبته في العودة" موضحة" ان خطة برشلونة لاستعادة ميسي, تظل كما هي بتقديم راتب غير مرتفع, مع نسبة من

العوائد التجارية التي سيحققها النادي من عودته".

وختمت"موندو ديبوتيفو" :"يجب أيضا أن يقبل ميسي, في حالة عودته, دورا مختلفًا في الفريق وفي غرفة الملابس, نظرا لسنه ولوجود لاعبين أصبحوا قادة أثناء غيابه".



