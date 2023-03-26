حسام البدري المدرب الجديد للنادي الصفاقسي : "أدرك جيدا حجم وعراقة الفريق وطموحات جمهوره في حصد الألقاب "

قال المدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي لكرة القدم المصري حسام البدري إنه يدرك جيدا حجم وعراقة الفريق وطموحات جمهوره في حصد الألقاب مبيّنا أن أولى الأهداف التي سيعمل على تقديم الإضافة المطلوبة فيها انجاح مشاركة النادي الصفاقسي في البطولة العربية واستكمال مشواره في البطولة المحلية على الوجه الأفضل بما يتيح له مشاركة في المسابقات القارية.





وأشار البدري في أوّل لقاء صحفي عقده مساء السبت بمقر النادي الصفاقسي قبيل معاينته لعناصر الفريق في أول حصة تدريبية بحضوره كمدرب جديد إلى أن صعوبة المهمة التي يقبل عليه (بالنظر إلى توقيت انطلاقها وسط الموسم الرياضي وليس في بدايته) لن تمنعه من إنجاز الاهداف بالشكل المتفق عليها في إطار مشروع رياضي هدفه "استعادة الفريق لوضعه الطبيعي كفريق كبير وله جماهير كبيرة" بحسب توصيفه.



وشدّد على أن التعاقد على أساس مشروع رياضي لإعادة البناء كالذي تم الاتفاق بشأنه مع فريق عاصمة الجنوب يحتاج إلى وقت طويل وصبر من الجماهير و"ليس ذلك من قبيل التبريرات" وفق قوله. وعبّر عن أمله في الوصول إلى الهدف المرسوم بفضل ما لمسه من حسن استعداد من لدن إدارة الفريق داعيا الجماهير إلى مساندة هذا المشروع.

وقال البدري إنه سيعمل على تحقيق الأهداف العاجلة والآجلة في نفس الوقت لأن الفريق يحتاج إلى تحسين ترتيبه في البطولة المحلية ويطمح للذهاب بعيدا في البطولة العربية ولأنه كذلك تعوّد كمدرب في مسيرته الرياضية على اللعب من أجل الفوز وتحقيق الانتصارات.

من جهته، أكد عضو الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي حسان شعبان أنه تم الاتفاق بين الفريق والمدرب حسام البدري على مشروع متكامل يتولى الإشراف عليه خلال فترة العقد الذي يجمعه بالفريق على امتداد سنة ونصف. وقال إن هذا المشروع يقوم على إنجاز "عمل قاعدي هدفه بناء فريق عتيد يعيد أمجاد النادي وهو ما يتطلب تضحيات وجهدا كبيرا وعملا مضنيا من كامل عناصر الإطار الفني الجديد".

ويتذيّل النادي الصفاقسي حاليا ترتيب مجموعة التتويج بالبطولة المحلية وقد عرف صعوبات في النتائج منذ بداية الموسم الجاري وتغييرا متكررا للمدربين في فترات متواترة ما انعكس على أدائه وكان مصدر غضب جماهيره التي تطالب بالاستقرار وتحقيق نتائج أفضل.







