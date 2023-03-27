سليانة: برمجة حوالي 1000 نشاط ديني بمناسبة شهر رمضان المعظّم

بمناسبة شهر رمضان المعظّم، برمجت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بولاية سليانة أنشطة مختلفة ومتنوعة يناهز عددها 1000 نشاط ديني، حسب ما أفاد به المندوب الجهوي للشؤون الدينية بسليانة، محمد الهادي العرابي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح أن الأنشطة تتوّزع إلى إملاءات قرآنية دروس ومحاضرات حول فقه الصيام للتذكير بفضائل شهر رمضان وبمقاصد الصوم وأهميته، فضلا عن دعوة الصائمين لحسن المعاملة بينهم، وتجنّب مظاهر الغشّ، والتصدّي لها، وذلك بجلّ المساجد الموزّعة على كاف المعتمديات بالجهة.

وستشمل الأنشطة أيضا مركز الدفاع والإدماج الإجتماعي بسليانة خلال النصف الثاني من شهر رمضان، وقرية الأطفال "اس.أو.اس"، والمركز النهاري لرعاية المسنين، وفق ذات المصدر.

وأضاف أن مصالح المندوبية برمجت، بالتنسيق مع الجمعية القرآنية الجهوية والجمعيات المحلية، مسابقة قرآنيّة جهوية ومسابقات محلية بمعدل مسابقة بكل معتمدية (11 معتمدية)، على أن يتم تكريم الفائزين خلال الإحتفال بليلة القدر.

وأشار إلى أن مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الدينية قامت رفقة السلط المحلية وعدد من المتطوّعين بتنظيف ودهن أكثر من 17 مسجدا بعدد من المعتمديات.

وفي سياق آخر، دعا العرابي إلى ترشيد الاستهلاك بمختلف مظاهره من أجل حماية القدرة الشرائية، والحفاظ على الثروات الوطنية، بما في ذلك إستهلاك الماء في ظلّ شحّ الموارد المائية.



