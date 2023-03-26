تقديم مساعدات اجتماعية لفائدة عدد من العائلات المعوزة بمعتمدية قبلاط في ولاية باجة

Publié le Dimanche 26 Mars 2023 - 15:08 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تولى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي توزيع عدد من المساعدات لفائدة عدد من العائلات الفقيرة بمعتمدية قبلاط وذلك في اطار زيارة الى ولاية باجة متابعة الوضع الاجتماعي.

واوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها الاحد، ان تقديم هذه المساعدات يهدف الى دعم العائلات المعوزة ومحدودة الدخل على مجابهة احتياجاتها الاستهلاكية، مشيرة الى ان الوزير ذكر بالمناسبة بضرورة تحقيق التكافل الاجتماعي في كل أبعاده خلال رمضان باعتباره شهرا للتآزر والرحمة.

وتنقل الوزير خلال هذه الزيارة لمعاينة وضعية أسرة فقيرة في كفالتها شخص معوق وتعاني من ظروف اجتماعية صعبة، حيث أذن بتقديم المساعدة والاحاطة الفورية واتخاذ التدابير اللازمة لفائدتها .

و تمّ التدخل الفوري لتهيئة المنزل ومساعدة أفراد العائلة على تلقي الرعاية اللازمة، ونوّه الوزير بالتفاعل السريع على الميدان من قبل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

وضم الوفد المرافق لوزير الشؤون الاجتماعية كلا من رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي ابراهيم بن إدريس و المدير العام للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي منير الحاجي .


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