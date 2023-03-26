قال المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية ببن عروس نزار الحجاجي، إن نسبة توزيع المساعدات العينية لشهر رمضان الخاصة بالجهة، قد بلغت الى حد الآن أكثر من 50 بالمائة، بعد ان استوفت مصالح الشؤون الاجتماعية عملية التثبت في قائمة المستحقين ب12 معتمدية تابعة لولاية بن عروس.

واوضح الحجاجي، اليوم الاحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن توزيع المساعدات الاجتماعية الخاصة بالولاية ، والمتمثلة في 1800 اعانة في شكل طرود غذائية بقيمة 80 دينارا للطرد الواحد، كان قد انطلق يوم الجمعة بعد ان تحول والي الجهة عز الدين شلبي الى مقر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ببن عروس واعطى إشارة انطلاق توزيع هذه المساعدات.

وذكر في سياق متصل أنه تم يوم 17 مارس الجاري، صرف القسط الاول(60 دينارا ) من المنحة القارة المقدرة ب120 دينارا، لفائدة 8815 عائلة بولاية بن عروس من جملة 320 الف عائلة في كامل تراب الجمهورية، على ان يتم صرف القسط الثاني من المنحة(60 دينارا) لفائدة نفس المنتفعين في 17 افريل 2023.



وأشار المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية الى ان الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي يتولى طيلة الشهر الكريم بقرية "بدر "، بمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروس، تنظيم مائدة إفطار لفائدة 200 شخص، مذكرا بما تقدمه مكونات المجتمع المدني بالجهة على غرار الهلال الاحمر والكشافة التونسية وغيرهما من الجمعيات من مساعدات وما تضطلع به من جهود من اجل مؤازة الاسر الفقيرة والمعوزة والفئات الهشة خلال شهر رمضان .



ولفت الحجاجي الى تمتيع ولاية بن عروس ب8800 اعانة خاصة تقدم في شكل طرود غذائية من الشقيقة ليبيا، وذلك في اطار الهبة التي تسلمتها تونس خلال الفترة المنقضية.





