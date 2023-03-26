القصرين : رفع 70 مخالفة إقتصادية خلال الثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان

Publié le Dimanche 26 Mars 2023 - 14:36 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أسفرت التدخلات الرقابية التي نفّذتها فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين خلال الأيام الثلاثة المنقضية من شهر رمضان المعظم، عن رفع 70 مخالفة إقتصادية إثر القيام ب 520 زيارة تفقد ومراقبة لمحلات البيع بالجملة والتفصيل والأسواق الأسبوعية والبلدية.
وتعلقت المخالفات المرفوعة بعدم الاستظهار بفاتورات الشراء والإمتناع عن البيع إضافة إلى الترفيع والزيادة في الأسعار من قبل التجّار، حيث تم في الغرض تحرير محاضر اقتصادية ضدهم لإحالتها على القضاء وفق المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين سامية البريكي.
وأوضحت البريكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم بمناسبة شهر رمضان تكثيف الأعمال الرقابيّة عبر تخصيص ثمانية فرق مراقبة يومية خلال الحصة الصباحية والمسائية لتغطية جميع معتمديات الولاية وتوجيه الجهد الرقابي نحو القطاعات الحساسة خاصة الخضر والغلال والمواد الأساسية المدعّمة وبصفة عامة المنتوجات التي يكثر عليها الإقبال خلال الشهر الكريم في سبيل التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة والترفيع في الأسعار.

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