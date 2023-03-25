قفصة: توزيع مساعدات إجتماعية عينية ومالية على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل

قفصة: توزيع مساعدات إجتماعية عينية ومالية على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل

Publié le Samedi 25 Mars 2023 - 07:54 قراءة: 0 د, 51 ث
      
قامت اللجنّة الجهوية للتضامن بقفصة مع بدء شهر رمضان بتوزيع 1800 مساعدة عينية بمختلف معتمديات الولاية في إطار البرنامج السنوي للإتحاد التونسي للتضامن الخاص بالإحاطة وبمساعدة محدودي الدخل.
وقال المتصرّف الجهوي للتضامن بقفصة، فؤاد جلّول، إن 1800 شخصا من غير المنتفعين بالمنح القارّة لوزارة الشؤون الإجتماعية قد تحصّلوا على طرود غذائية بقيمة مائة دينار للطرد الواحد، بالإضافة إلى لترات من الزيت ومن الحليب لكل منتفع بهذه المساعدات.
وبيّن فؤاد جلول أن لجانا جهوية ومحلّية تضمّ ممثلي السلطات والوحدات المحلّية للنهوض الإجتماعي هي من قامت بتحديد قائمات المنتفعين بهذه المساعدات على الصعيد المحلّي.
من جهة أخرى، شمل برنامج المساعدات الإجتماعية الخاص بشهر رمضان والمُوجّه لفائدة العائلات الفقيرة المُنتفعة بالمنحة القارة ضمن برنامج الأمان الإجتماعي، 15 ألفا و 617 عائلة بكلّ معتمديات الولاية، حسب ما أكّده رئيس قسم النهوض الإجتماعي بقفصة منوّر عيساوي.
وأوضح هذا المسؤول أن كلّ عائلة من هاته العائلات قد إستفادت قبيل حلول شهر رمضان بقسط أوّل من هذه المساعدة المالية وقدره 60 دينارا، على أن يُصرف لها القسط الثاني من المساعدة المالية (60 د أخرى) بمناسبة عيد الفطر.

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