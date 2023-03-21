وزير التربية: الحوار متقدم والتلاميذ سيتسلمون بطاقات اعدادهم قريبا

طمان محمد على البوغديري وزير التربية اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بمناسبة زيارة عمل الى ولاية باجة ان التلاميذ ومنهم تلامذة البكالوريا سيتسلمون قريبا بطاقات اعدادهم.

وقال الوزير ان الحوار في مرحلة متقدمة وانه سيتم التوصل الى اتفاق قريبا مع الطرف النقابي، مؤكدا ان هناك حرصا مشتركا للخروج من الوضع الحالي وانه يجري خوض معركة تحرير جديدة بكل اقتدار.

ودعت الاولياء الى احترام المربين باعتبارهم عماد بناء تونس المستقبل.

وذكر انه يؤمن بالحوار الاجتماعي الذى يعتبره ضرورة ملحة وليس خيارا للتوصل الى الحلول و انه سيتم العمل مع المربين وكل مكونات الاسرة التربوية لبلورة مشروع مستقبلي للمدرسة القادمة ولاعادة البريق للمدرسة العمومية المتقدمة والمتطورة .

وبين ان برنامج زيارته الى ولاية باجة تضمن الوقوف على سير اشغال عدد من المؤسسات التربوية اعتبارا الى ان البنية التحتية هي في طليعة اهتمام الحكومة وانها قاعدة لتقديم جودة تعليم عالية.

وأبرز ان الهدف من الاصلاح التربوى القادم هو تحويل المدرسة التونسية الى مدرسة جاذبة في نواحي البنية التحتية والبرامج المدرسية والتنشيط الثقافي ومراجعة سبل التقييم وهو ما سيهتم به المجلس الاعلي للتربية والتعليم الذى سيعلن عن بعثه رئيس الجمهورية قريبا.

وألمح إلى أن وضعية الاساتذة والمعلمين النواب الذين يعانون من التشغيل الهش لن تتواصل وانها تقلق الحكومة و سيتم الاهتمام بهم في الجانب التكويني والمادى .

من جهة اخري اكد نوفل بن علية المدير الجهوى للتجهيز والاسكان بباجة ل"وات "ان اشغال المعهد النموذجي بباجة قد تقدمت بنسبة 92 بالمائة وينتظر ان يفتح ابوابه في بداية السنة الدراسية القادمة في حين تقدمت اشغال بناء المدرسة الاعدادية النموذجية بنسبة 50 بالمائة وفسر تاخر انجاز هذين المشروعين بفسخ الصفقة السابقة معلنا انه تم ابرام صفقة جديدة مع مقاول اخر .

وكان وزير التربية عاين اليوم اشغال المعهد النموذجي والاعدادية النموذجية ومدرسة الجميلة بنفزة كما واكب منتدى البكالوريا بمعهد ابن الهيثم وعدد من الفقرات التنشيطية للنوادى الثقافية بنفس المعهد اضافة الى الاطلاع على اشغال تهيئة المندوبية الجهوية للتربية وتكريم متقاعدين من الاسرة التربوية.





