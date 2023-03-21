وزير الدّاخليّة يدعو إلى "مزيد أنسنة العلاقة بين هياكل الوزارة والمواطنين"

دعا وزير الدّاخليّة، كمال الفقي، أثناء اجتماع عقده ظهر اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة، إلى "مزيد أنسنة العلاقة بين هياكل الوزارة والمواطنين".



كما حث، وفق بلاغ أصدرته الداخلية، على "ضرورة المحافظة على التّماسك بين مُختلف هياكل الوزارة ومُواصلة البذل والعطاء، ذوداً عن حرمة الوطن وحماية أمن المواطنين"، مبرزا دور رجال الأمن وحرفيّتهم "في الحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون في كنف الاحترام التامّ للحقوق والحرّيات".



واطلع الوزير، بهذه المناسبة، على المهام الموكُولة لمختلف الإدارات التّابعة لوزارة الدّاخليّة، إذ عبّر عن "دعمهُ لسُبل تطوير العمل ومُساندته لجميع المقترحات التي من شأنها أن تُساهم في تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين ومزيد الارتقاء بظرُوف العمل لكافّة مُنتسبي الوزارة".



وقد حضر الاجتماع عدد من الإطارات السّامية والمديرين العامّين، من مُختلف الهياكل التّابعة للداخلية.



وكان انتظم صباح اليوم الثّلاثاء، بمقرّ الوزارة، موكب رسمي تمّ خلاله تسليم المهام بين وزير الداخلية، كمال الفقي وسلفه توفيق شرف الدّين.



