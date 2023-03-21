الإنتهاء من مشروع تجديد محطة الضخ بفندق الجديد خلال شهر نوفمبر 2023 (مسؤول بوزارة الفلاحة)

الإنتهاء من مشروع تجديد محطة الضخ بفندق الجديد خلال شهر نوفمبر 2023 (مسؤول بوزارة الفلاحة)

Publié le Mardi 21 Mars 2023 - 22:08 قراءة: 0 د, 47 ث
      
‎‎ أحرز مشروع تجديد محطة الضخ بفندق الجديد، تقدما بنسبة 92 بالمائة، لتكون المنشأة جاهزة للإستغلال خلال شهر نوفمبر 2023، وفق ما كشف عنه رئيس مصلحة الدراسات بشركة إستغلال قنال وأنابيب مياه الشمال شاكر بن زيد، الثلاثاء.

وأكد بن زيد، في تصريح إعلامي، عقب زيارة ميدانية نظمتها وزارة الفلاحة، إلى بعض المنشآت المائية، أهمية مشروع تجديد محطة الضخ بفندق الجديد المتواجدة على قنال مجردة الوطن القبلي، والمقدرة كلفته بقرابة 47 مليون دينار،حيث سيمكن هذا المشروع من تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه لمختلف الحرفاء، والرفع من قوة تدفق المحطة من 5ر8 متر مكعب في الثانية إلى 5ر12 متر مكعب في الثانية.
يشار إلى أن محطة الضخ بفندق الجديد الحالية هي المحطة الثانية المتواجدة على قنال مجردة الوطن القبلي والتي أنشأت خلال سنة 1983، وتتكون من خمس مضخات. وتساهم محطة الضخ، في تلبية حاجيات قرابة 15 ألف هكتار من المناطق السقوية بولاية نابل وتلبية حاجيات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتزويد مناطق الوطن القبلي والساحل وصفاقس بمياه الشرب.

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