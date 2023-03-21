المدير الترابي للإنتاج بالصوناد: كميات استهلاك المياه اليومية الشاملة للمواطن الواحد قدرت بحوالي 120 لترا

تقدر كميات استهلاك المياه اليومية الشاملة للمواطن الواحد بحوالي 120 لترا، وهي كميات عالية جدا، وفق ما أكده المدير الترابي للإنتاج بتونس والشمال بالشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه منعم الشواشي، الثلاثاء.



وحذر الشواشي، في تصريح إعلامي عقب زيارة ميدانية نظمتها وزارة الفلاحة إلى بعض المنشآت المائية، من الإفراط الكبير لاستهلاك المياه، مقارنة بندرة الموارد المائية المتاحة، ووضعية تونس التي تعيش تحت خط الشح المائي والمرشحة نحو إحتداد الأزمة خلال الفترة القادمة.



ولفت المسؤول، إلى أن كميات استهلاك المواطن الأوروبي تقدر ب 150 لتر يوميا، والمواطن في إفريقيا ب 60 لتر يوميا، وهي كميات معقولة جدا مقارنة بالموارد المائية المتوفرة في بلدانهم.



وشدد في هذا الصدد،على وجوب ترشيد استهلاك المياه، معتبرا أن الحلول التقنية على غرار تحلية مياه البحر، تبقى محدودة للغاية ولا توفر سوى كميات متوسطة في علاقة بمحدودية الموارد المائية.

وأشاد الشواشي، بالدور المحوري الذي يضطلع به مركب إنتاج المياه بغدير القلة بإعتباره أكبر مركب حاليا على مستوى الجمهورية ويعمل على تزويد سكان تونس الكبرى أي حوالي 2 ملايين و800 ألف شخص، إضافة إلى تزويده لبعض المناطق بالوطن القبلي.



