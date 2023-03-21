قال كاهية مدير بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة، فيصل الخميري، الثلاثاء، ان تحديث سدّ العروسية المتحرك سيتيح حسن استغلال كميات المياه المتوفرة بصفة سريعة وضمان الجودة العالية وسهولة التعامل مع التجهيزات الحديثة علاوة على تيسيرعملية الصيانة وترشيد الاستهلاك وربح الوقت



وتشرف الإدارة العامة للسدود واشغال المياه الكبرى، بحسب المسؤول، على مشروع تحديث وتجديد سد العروسية، الذي تم إنجازه سنة 1954، بكلفة تقدر ب 66 مليون دينار، ممولة من خزينة الدولة والبنك الألماني لإعادة الإعمار على، امتداد 36 شهرا، مشيرا إلى الأشغال قد احرزت تقدما منذ بدايتها بتاريخ 17 مرحبا ديسمبر 2020، بنسبة 55 بالمائة، رغم جل الصعوبات الفنية المطروحة.



ويعمل سدّ العروسية المتحرك بولاية منوبة، على رفع نسبة المياه المتأتية من سدّ سيدي سالم عبر وادي مجرد، من 22 مترا إلى 37 مترا، بغاية التزويد الرئيسى لقنال مجردة الوطن القبلي، وفق ما أفاد به، الخميري في تصريح اعلامي، عقب زيارة نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية لبعض المنشآت المائية.



وتكمن أهمية السد، وفق الخميري، في عملية استغلال وتوزيع المياه ورفع منسوب المياه على مستوى وادي مجردة، ليتم استغلاله لاحقا عبر قنال مجردة الوطن القبلي، وبالتالي تزويد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بكل ولايات تونس و نابل و بن عروس.



