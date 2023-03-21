ضبط مفتش عنه ببن عروس من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي

تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني ببنعروس، ليلة أمس الإثنين، من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.



أورد المتحدّث الرسمي باسم الإدارة العامّة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في بلاغ نشره اليوم الثلاثاء على صفحته بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، بأنّ النيابة العمومية أذنت بعد استشارتها باحالة الموقوف على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنعروس واتخاذ ما يتعين في شأنه.



