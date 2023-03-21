ديوان التونسيين بالخارج ينظم الدورة الثالثة لتعليم اللغة العربية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج

Publié le Mardi 21 Mars 2023 - 19:07 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أفاد ديوان التونسيين بالخارج اليوم الثلاثاء أن الدّورة الثالثة لتعليم اللّغة العربيّة للسّنة الجامعيّة 2022-2023 الموجّهة للطّلبة ولغير الطّلبة التّونسيّين المقيمين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للّغات الحيّة تنتظم خلال الفترة الممتدّة من 3 أفريل إلى غاية 9 جوان 2023 وذلك في اطار تنفيذ البرامج الثقافية والتربوية التي دأب الديوان على تنظيمها سنويا لفائدة الأجيال الجديدة للهجرة.

ولفت الديوان في بلاغ له اليوم الى أنه يتوجّب على الرّاغبين في المشاركة القيام بتسجيل أوّلي عبر موقع بورقيبة للغات الحيّة ثم موافاته بنسخة من هذه الوثيقة مصحوبة بمطلب مشاركة باسم المدير العامّ لديوان التونسيين بالخارج ونسخة من جواز السفر التونسي والأجنبي أو بطاقة قنصلية مع صورة شمسيّة و بطاقة الإرشادات.

وأضاف الديوان أنه يتكفل بخلاص نسبة 70 بالمائة من معلوم الدراسة ويتعهّد المشارك بإيداع النسبة المتبقية 30 بالمائة بخزينة الديوان في بداية الدورة بعد الحصول على الموافقة.


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