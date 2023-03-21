وزارة الصحة: تسجيل 6 وفايات و 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 13 الى 19 مارس الجاري

وزارة الصحة: تسجيل 6 وفايات و 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 13 الى 19 مارس الجاري

Publié le Mardi 21 Mars 2023 - 12:31 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة و 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 1013 تحليلا
تم القيام بها خلال الأسبوع الممتد من 13 الى 19 مارس الجاري.
وأوضحت وزارة الصحة في بلاغها بخصوص متابعة الوضع الوبائي بالبلاد أن 14 مصابا بفيروس كورونا أقاموا بالمستشفيات و المصحات الخاصة
خلال الأسبوع ذاته مقابل تماثل 186 مصابا للشفاء.
وأشارت الوزارة الى أن العدد الجملي للمتوفين و المصابين جراء الكوفيد-19 منذ ظهور الجائحة خلال شهر مارس 2020 بلغ 29355 حالة وفاة و مليون
و 151 ألفا و593 إصابة، تماثل مليون و135 ألفا و692 منهم الى الشفاء.

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