ضبط 68 مجتازا للحدود البرية خلسة يحملون جنسيات افريقية (الحرس الوطني)

Publié le Lundi 20 Mars 2023 - 19:22 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكنت وحدات الحرس الوطني بجهتي القصرين وجندوبة، أمس الأحد، من ضبط 68 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، تعمدوا إجتياز الحدود البرية خلسة.

وجاء في بلاغ نشره اليوم الإثنين، المتحدّث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني، أن الموقوفين يقيمون بالبلاد التونسية على غير الصيغ القانونية، مضيفا أنّه بمراجعة النيابة العمومية تمّ اتخاذ ما يتعيّن في شأنهم إثر .

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