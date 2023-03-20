بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة

بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة

Publié le Lundi 20 Mars 2023 - 16:23 قراءة: 0 د, 43 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت والاحد 25 و26 مارس الجاري انطلاقا من الساعة الواحدة والنصف ظهرا :

السبت 25 مارس 2023
المجموعة الثانية
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس - قوافل قفصة
ملعب احمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - سبورتينغ المكنين
ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي - نادي حمام الانف
ملعب قابس
الملعب القابسي - هلال مساكن
ملعب جربة حومة السوق
جمعية جربة - القلعة الرياضية
المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي - شبيبة العمران

الاحد 26 مارس 2023
المجموعة الاولى
ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي - مستقبل المرسى
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل قابس
ملعب قربة
النادي القربي - اولمبيك مدنين
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - امل الرقبة
ملعب بنبلة
النادي البنبلي - امل جربة
ملعب القيروان
شبيبة القيروان - مستقبل المحمدية




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