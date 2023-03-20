بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت والاحد 25 و26 مارس الجاري انطلاقا من الساعة الواحدة والنصف ظهرا :



السبت 25 مارس 2023

المجموعة الثانية

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس - قوافل قفصة

ملعب احمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - سبورتينغ المكنين

ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الصفاقسي - نادي حمام الانف

ملعب قابس

الملعب القابسي - هلال مساكن

ملعب جربة حومة السوق

جمعية جربة - القلعة الرياضية

المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الجرجيسي - شبيبة العمران



الاحد 26 مارس 2023

المجموعة الاولى

ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي - مستقبل المرسى

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - مستقبل قابس

ملعب قربة

النادي القربي - اولمبيك مدنين

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية - امل الرقبة

ملعب بنبلة

النادي البنبلي - امل جربة

ملعب القيروان

شبيبة القيروان - مستقبل المحمدية









