رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية القيروان

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الاثنين، زيارة غير معلنة الى ولاية القيروان، حيث توجه مباشرة إلى مقر الولاية للاشراف على اجتماع حضره بالخصوص والي ونواب الجهة وعدد من الاطارات الجهوية.



