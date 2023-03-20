نادي السيلية القطري ينهي مهام مدربه التونسي سامي الطرابلسي على راس الفريق الاول

Publié le Lundi 20 Mars 2023 - 09:13 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اعلن نادي السيلية القطري عن انهاء مهام مدربه التونسي سامي الطرابلسي على راس فريق اكابر كرة القدم بعد تجربة تواصلت لفترة 10 سنوات.
وفي بلاغ رسمي، اشار نادي السيلية الى انه تم الاتفاق بالتراضي بين ادارة النادي والمدير الفني للفريق الاول سامي الطرابلسي على الاستعانة بمدرب اخر الى غاية نهاية الموسم الحالي 2022-2023.
واضاف البلاغ انه تم الاتفاق ايضا على تعيين سامي الطرابلسي مستشارا فنيا للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي 2022-2023.
وياتي إقدام نادي السيلية على تغيير مدربه بسبب سوء النتائج إذ يحتل الفريق المركز الاخير بجدول ترتيب دوري نجوم قطر لكرة القدم برصيد 9 نقاط.





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