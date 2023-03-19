حقق الملعب التونسي فوزا صعبا لكنه ثمين على النادي البنزرتي اليوم بملعب باردو بنتيجة هدف لصفر سجله الصادق توج في الوقت بدل الضائع (90+3) وذلك في اطار الجولة الثانية من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد .



وتوفق فريق باردو في ان يؤكد سعيه للنجاة مبكرا من النزول حيث رفع رصيده الى 10 نقاط متصدرا مجموعة تفادي النزول ومتقدما ب4 نقاط عن ملاحقه نجم المتلوي ( 6 نقاط) بينما يحتل النادي البنزرتي المركز الثالث ب5 نقاط.

ويتقدم زملاء هيثم الجويني ب7 نقط عن اول فريق مهدد بالنزول.



واقترن فوز الملعب التونسي باجواء الفرحة لدى احبائه الذين احتفلوا بدعوة مهاجم الفريق هيثم الجويني الى المنتخب الوطني ضمن قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراتي الجولتين الثالثة و الرابعة ضمن تصفيات كاس امم افريقيا 2024 ( المجموعة العاشرة) وهي دعوة ذات دلالات عميقة لفريق ضاحية باردو الذي غاب ابناؤه عن المنتخب الوطني في السنوات الماضية .

ويذكر ان لاعب الملعب التونسي هيثم الجويني هو المهاجم الوحيد الناشط في البطولة المحلية الذي تمت دعوه لتعزيز صفوف المنتخب قبل مباراتي ليبيا.



وفي المتلوي اكتفى نجم المتلوي بتعادل ابيض مع ضيفه مستقبل سليمان صفر-صفر.

واكتفى نجم المتلوي بنقطة واحدة ليحتل المركز الثاني ب6 نقاط بينما اضاف الضيف مستقبل سليمان نقطة الى رصيده ليحتل المركز الخامس قبل الاخير من المجموعة برصيد 3 نقاط



وفي ملعب سيدي بوزيد حقق الاولمبيك فوزه الاول في سباق تفادي النزول وعمق جراح ضيفه امل حمام سوسة الاخير في المجموعة بنقطة واحدة بان فاز عليه برباعية نظيفة صنعها كل من بلال شبار (4)وبدر الدين المولهي(58)ولؤي براهي(85)وبهاء براهمي(90).

ولحق اولمبيك سيدي بوزيد بمستقبل سليمان في المركز الخامس ب3 نقاط.

وينزل الفريقان صاحبا المركزين الخامس والسادس في نهاية سباق تفادي الهبوط الى الرابطة المحترفة الثانية





الترتيب

1- الملعب التونسي 10 2

2- نجم المتلوي 6 2

3- النادي البنزرتي 5 2

4- اولمبيك سيدي بوزيد 3 2

5- مستقبل سليمان 3 2

6- امل حمام سوسة 1 2







