نابل: انطلاق فعاليات ملتقى الطلبة الدوليين في دورته الثانية بالحي الجامعي بقليبية

انطلقت صباح اليوم الأحد، بالحي الجامعي بقليبية من ولاية نابل، فعاليات ملتقى الطلبة الدوليين الذي ينتظم في دورته الثانية ببادرة من ديوان الخدمات الجامعية للشمال وبمشاركة طلبة دوليين يدرسون في جامعات ومؤسسات التعليم العالي العمومية.

ويضمن هذا الملتقى الذي يتواصل على مدى أربعة أيام ورشات وأنشطة ثقافية وترفيهية، ويمثل فرصة لتبادل الثقافات والتعريف بالمخزون الثقافي المادي واللامادي للمدن التونسية.

وأبرز مدير الحي الجامعي بقليبية عبد الرحمان العوايطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان هذه التظاهرة تهدف إلى تحسين ظروف عيش الطالب الدولي بتونس ومزيد الإحاطة به وتقليل شعور الاغتراب لديه خاصة في فترات العطل الجامعية فضلا عن تسهيل اندماجه في محيطه الجامعي.

وأشار إلى أن ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينظم الدورة الثانية للملتقى بعد نجاح الدورة الأولى، التي شارك فيها حوالي 150 طالبا وطالبة من 23 جنسية، وذلك في إطار خطة وزارة التعليم العالي لمزيد جذب الطلبة الدوليين باعتبار ان نسبة الطلبة الدوليين تعتبر مؤشرا لتصنيف الجامعات على المستوى الدولي.

ومن جانبها، أوضحت رئيسة مصلحة التنشيط الثقافي والرياضي والتعاون الدولي بديوان الخدمات الجامعية للشمال جيهان الوزيلي أن هذه الدورة ستشهد مشاركة حوالي 120 طالبا وطالبة من 28 دولة منها الجزائر والمغرب ولبنان وفلسطين ومالي وساحل العاج وزمبيا وغينيا وبوركينافسو وتركيا وإسبانيا والسينغال وماليزيا.

وبينت انه يشارك في هذا الملتقى كذلك مجموعة من الطلبة التونسيين من الناشطين في النوادي الثقافية صلب مؤسسات الخدمات الجامعية والمبدعين والمتحصلين على جوائز في تظاهرات سابقة والذين سيمثلون الطالب التونسي.

وقد لاقت هذه المبادرة استحسانا من قبل الطلبة المشاركين الذين أكدوا في تصريحات ل(وات) أهمية مثل هذه التظاهرات في تسهيل اندماجهم في الحياة الجامعية وتمتين العلاقات بين الطلبة الأجانب من مختلف الدول الدارسين في تونس، داعين إلى تكثيف مثل هذه الملتقيات لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة للمشاركة في هذه الأنشطة التثقيفية والترفيهية.

ويتضمن برنامج هذا الملتقى معرضا فنيا من إنتاجات الطلبة في الخط العربي تعكس الطابع الزخرفي بالجهة وورشات متنوعة منها المسرح والكوريغرافيا والموسيقى ومباريات رياضية بالإضافة الى تنظيم زيارات ميدانية للأماكن التي تميز مدينة قليبية وما جاورها ومنها مدينة كركوان.



