تولت جمعية "حلبة للبيئة والتنمية"، وجمعية "التطوع في خدمة البيئة" بدعم من الإدارة الجهوية للبيئة بالجنوب الصحراوي وبلدية توزر، تعهد وغراسة حديقة عمومية وسط أحد الأحياء بمدينة توزر وتنفيذ حملة تحسيسية تتنزل في سياق العمل التوعوي لنشر الثقافة البيئة، وذلك ضمن أنشطة المبادرة الوطنية لسنة النظافة.



وينخرط النسيج الجمعياتي وخاصة الجمعيتين في أنشطة سنة النظافة منذ مفتتح العام الجاري، بحسب رئيس جمعية "حلبة للبيئة والتنمية" جمال محاجبة الذي اوضح ان الأنشطة التى تم تنفيذها تراوحت بين حملات التنظيف وإزالة النقاط السوداء وحملات التحسيس ورفع الوعي البيئي، بالإضافة الى تهيئة المساحة الخضراء بمواصلة غراستها وتركيز كراسي، كما انه من المقرر أن تواصل الجمعيتان ضمن فريق مشترك تنفيذ أنشطة على امتداد السنة الحالية.



ولفت من ناحيته المدير الجهوي للبيئة رضا القاسمي الى أن مبادرة السنة الوطنية للنظافة من طرف وزارة البيئة وإشراف رئاسة الحكومة، تهدف الى معاضدة العمل البلدي في مجال النظافة بغاية تنمية الحس التطوعي لدى المتساكنين وخاصة الناشئة وتحمل مسؤولية جماعية في هذا الجانب.



وأضاف أن ولاية توزر كانت من بين أولى الولايات التي سجلت انخراطها ضمن مبادرة سنة النظافة بتنفيذ أول حملة في غرة شهر جانفي الماضي، تلتها أنشطة متعددة ومبادرات متنوعة من الجمعيات والمؤسسات الحكومية بدعم من السلطة الجهوية.



ولاحظ أن شهر رمضان (موفي مارس الجاري) سيشهد تنفيذ عديد الأنشطة النهارية والليلية بمناسبة السنة الوطنية للنظافة وقعت برمجتها بالتنسيق بين الجمعيات والمؤسسات العمومية تمتد كامل الشهر.



