قبلي: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للموسيقى بالوسط المدرسي

انطلقت صباح اليوم الاحد بساحة الرحبة من منطقة قبلي القديمة، فعاليات الملتقى الوطني للموسيقى بالوسط المدرسي الذي تنظمه الادارة العامة للمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية على امتداد 3 ايام تحت شعار "جبنا رحلنا وجينا يا قبلي يا حنينة"



واوضح مدير الحياة المدرسية بالمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية الخامس الرزقي ل"وات" بان هذا الملتقى ينتظم ضمن سلسلة من التظاهرات والملتقيات الجهوية والوطنية التي دأبت الوزارة على تنظيمها بهدف الاحتفاء بالتلميذ المبدع والمبادر والمفكر والحامل لصورة متميزة وغير نمطية تؤكد قدرة الناشئة على الاسهام في بناء تونس المستقبل



ويشهد الملتقى مشاركة 26 فرقة موسيقية من مختلف الولايات ترشحت للدور النهائي للملتقى الذي انطلق بتصفيات جهوية شاركت فيها على الاقل 10 فرق من كل جهة لاختيار الفرقة التي ستمثلهم في الادوار النهائية بولاية قبلي، على امتداد ثلاثة ايام، لابراز طاقات التلاميذ الشبان وقدرتهم على الابداع الفني، وفق ذات المصدر.



من ناحيتها، اكدت المندوبة الجهوية للتربية زينب الجندلي ل"وات" ان الملتقى الوطني للموسيقى بالوسط المدرسي يمثل فرصة لاستقبال شباب وتلاميذ مختلف الولايات على امتداد ثلاثة ايام في ولاية قبلي، لتعريفهم بما تزخر به من ثراء ثقافي وحضاري خاصة وان انطلاقة هذا الملتقى كانت من مدينة قبلي القديمة التي لها رمزية تاريخية هامة بالمنطقة والتي تجسد جمالية الجهة التي تجمع بين الواحة والصحراء علاوة على اصالة متساكنيها وتجذرهم وتعلقهم بهويتهم



واضافت الجندلي ان ولاية قبلي تحتضن لاول مرة هذا الملتقى الذي يعتبر اكبر تظاهرة تنظمها وزارة التربية من حيث عدد المشاركين، وهو يمثل فرصة للفرح والترويح عن النفس بعد فترة الامتحانات، واشارت الى ان شعار الملتقى "جبنا رحلنا وجينا يا قبلي يا حنينة " مقتبس من اغنية الفنان عبد الوهاب الحناشي التي تغنى فيها بالجهة التي تمثل درة الصحراء وحلقة من حلقات الزاد التراثي التونسي المتميز



يشار الى ان برنامج الملتقى الوطني للموسيقى بالوسط المدرسي يشهد يوميا تقديم سلسلة من العروض الفنية للفرق المشاركة من مختلف ولايات الجمهورية ليتم في يومه الختامي اختيار الفرق المتوجة بالمراتب الاولى في هذه التظاهرة



