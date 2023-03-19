تواصل هبوب رياح قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب

يتواصل، الاحد، هبوب الرياح القوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب أين تثير الرمال والأتربة ومن المنتظر أن تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب شرق البلاد ومتموج بالشمال.



وتكون الاجواء مغيمة جزئيا باغلب الجهات الى كثيفة السحب بالشمال فيما يتوقع ان تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22

درجة عموما كما تصل إلى 30 بالبرمة وبرج الخضراء.



