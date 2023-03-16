أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن اصدار 56 قرارا جديدا في إسناد منحة للتكفّل بكبار السنّ لدى أسر بديلة في إطار برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ ليرتفع بذلك عدد المسنين المستفيدين من برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ بنسبة 38 بالمائة، حيث تطور من 146 مسن ومسنّة في موفى 2022 إلى 202 حاليّا و 85 بالمائة من بينهم نساء.

ويتوزّع كبار السنّ المستفيدون من هذه القرارات الجديدة، حسب بلاغ للوزارة اليوم الخميس، على ولايات توزر ومنوبة والمهدية وبنزرت وصفاقس وتطاوين وسيدي بوزيد والقصرين.

وذكرت الوزارة أنها تولت الترفيع منذ جانفي 2023 في مقدار المساعدة المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز من 200 دينار إلى 350 دينارًا شهريّا، وذلك في إطار المراهنة على آليّة الإيداع العائلي لكبار السنّ التي خصصت لها الوزارة اعتمادات هامة تفوق قيمتها 2.6 مليون دينار خلال سنوات المخطط التنموي 2023 /2025.

وأشارت الوزارة إلى أن إسناد مساعدة ماديّة شهرية للأسرة الكافلة للمسنّ من ذوي الفئات المعوزة، هدفها التشجيع على التكفل بمسنين يتجاوز عمرهم 60 سنة فاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة وتعزيز الآليّات الضامنة لرعاية المسنات والمسنين في محيط عائلي طبيعيّ يحفظ كرامتهم ويضمن سلامتهم الصحيّة والبدنيّة وتوازنهم النفسي والعاطفي ويحقّق مصلحتهم الفضلى، باعتبار أن الايواء المؤسساتي يكون الحل الاستثنائي والأخير الذي يتمّ اللجوء إليه لحماية كبير السن في صورة انعدام حلول بديلة.



