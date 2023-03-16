انعقد اليوم الخميس بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الاجتماع 23 لمجلس أمناء مركز المرأة العربيّة للتدريب والبحوث "كوثر" برئاسة الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس مركز "كوثر".



ودعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، في كلمة مسجّلة توجهت بها إلى المشاركين في الجلسة الافتتاحيّة للدورة 23 لمجلس أمناء مركز "كوثر" إلى تقاسم المبادرات والممارسات الجيّدة التي تقوم بها الدول العربية في مجال تعزيز حقوق المرأة وتكريس المساواة بين الجنسين والنهوض بآليّات العمل العربي المشترك الداعم لبرامج التمكين الموجهة للنساء والفتيات بالمنطقة.



كما دعت البلدان العربيّة إلى صياغة خطط وطنيّة حول المرأة والتغيّرات المناخيّة، حاثة مركز "كوثر" للقيام بوضع اللبنة الأولى لخطة عمل مشتركة حول المسألة ذاتها، وفق بلاغ للوزارة.



وبيّنت أنّ تونس وفّقت في وضع الخطّة الوطنيّة حول المرأة والتّغييرات المناخيّة كتجربة أولى متفرّدة تمّت المصادقة عليها من مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص خلال شهر أوت 2022 والرامية إلى إدراج قضايا النّوع الاجتماعي في سياق التغيرات المناخية والتخفيف من حدّته ضمن مقاربة حقوقية شاملة والتزام بتعزيز الصمود النسائيّ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.



وأكدت أن مركز "كوثر" "ما انفك يساهم في تعزيز حقوق المرأة في المجتمعات العربية" منوّهة بتطور إشعاعه الذي يسعى إلى أن يكون آلية إقليمية وعالمية من أجل النهوض بأوضاع النساء والشباب".



وقد أشاد الأمير عبد العزيز بن طلال بإنجازات المركز معتبرا أن "كوثر" قد "نجح في أن ينوّع مبادراته أكثر من أي وقت مضى ليصبح مرجعا في التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء العربيات ويحقق امتدادا استراتيجيا بفضل داعميه وشركائه وأعضاء شبكته العربية للنوع الاجتماعي والتنمية "أنجد"، حسب بلاغ لمركز "كوثر".



وشهد الاجتماع 23 لمجلس أمناء مركز "كوثر" توقيع اتفاقية شراكة بين "أجفند" و"كوثر" لدعم البناء المؤسسي للمركز لسنة 2023.







