رئيسة الحكومة ونائب مجموعة "سانوفي" يؤكدان على أهمية "التعاون لضمان مخزون استراتيجي من الأدوية"

أكدت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان ونائب مجموعة "سانوفي" لصناعة الأدوية، مارك أنطوان لوتشيني، خلال لقاء جمعهما اليوم الأربعاء في قصر الحكومة بالقصبة، على أهمية "التعاون من أجل ضمان مخزون استراتيجي من الأدوية".



وشدّدت بودن، بالمناسبة، على "الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع صناعة الأدوية"، مؤكدة على تشجيعها كل الشركات التي تستثمر في هذا القطاع الهام، "خاصة وأن تونس تزخر بالكفاءات في مجال علوم الصحة والبيوتكنولوجيا"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.



من جانبه، عبّر نائب رئيس مجموعة "سانوفي"، عن استعداد الشركة لتوسعة نشاطها ومضاعفة إنتاجها من الأدوية في أفق 2025، فضلا عن التصدير نحو السوق الإفريقية، انطلاقا من تونس.





