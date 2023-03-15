إصدار 6 أحكام بالاعدام في قضية "أحداث العين السخونة"

إصدار 6 أحكام بالاعدام في قضية "أحداث العين السخونة"

Publié le Mercredi 15 Mars 2023 - 11:10 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي بها، منير عروم، بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس أصدرت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، حكمها بالاعدام في حق 6 متهمين في ما يعرف بـقضية "أحداث العين السخونة" التي جدّت في ديسمبر 2020 بين متساكني دوز بقبلي وبني خداش بمدنين حول خلاف عقاري وراح ضحيتها 3 أشخاص.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الدائرة قضت بإعدام 5 متهمين حضوريا وبالاعدام في حقّ متهم سادس غيابيا وبالسجن مدى الحياة بشأن متهم سابع.
وتراوحت الاحكام بالنسبة لبقية المتهمين في هذه القضية بالسجن بين سنة و8 سنوات، فيما قضي بشأن متهم آخر بعدم سماع الدعوى، وفق نفس المصدر.

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