علي المرابط يدعو خلال مجلس وزراء الصحّة العرب إلى "إحداث مرصد عربي لمراقبة وترصّد الأمراض الوبائيّة"

علي المرابط يدعو خلال مجلس وزراء الصحّة العرب إلى "إحداث مرصد عربي لمراقبة وترصّد الأمراض الوبائيّة"

Publié le Mardi 14 Mars 2023 - 22:13 قراءة: 0 د, 30 ث
      
شارك وزير الصحة، علي المرابط، في أشغال الدورة العاديّة 58 لمجلس وزراء الصحّة العرب ومكتبه التّنفيذي والتّي تحتضنها وترأسها الجزائر يومي 13 و14 مارس 2023.

ودعا وزير الصحّة، بالمناسبة، إلى "إحداث مرصد عربي لمراقبة وترصّد الأمراض الوبائيّة وتكثيف الجهود المشتركة لتطوير الصّناعات المحلّية للّقاحات، إلى جانب ضرورة العمل على تركيز استراتيجيّة عربيّة للصحّة والبيئة للحدّ من مخاطر التأثيرات البيئيّة على صحّة الإنسان والنّهوض بمقوّمات الرّفاه الصحّي في المنطقة العربيّة".

وأكّد من جهة أخرى "أهمّية المواضيع ذات الإهتمام المشترك، المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة، من أجل تعزيز الأمن الصحّي بالبلدان العربيّة والارتقاء بمستوى علاقات التّعاون والتّنسيق لمجابهة الطوارئ الصحّية".



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