وزير الصحة الجزائري يعبر عن استعداد بلاده تعزيز التعاون مع تونس في المجال الصحي

عبّر وزير الصحّة الجزائري، عبد الحق سايحي، امس الاثنين، عن استعداد بلاده لتعزيز التّعاون مع الجمهوريّة التّونسيّة في القطاع الصحّي.



ثمن الوزير الجزائري، خلال جمعه مع وزير الصحة علي المرابط، على هامش أشغال الدورة العادية 58 لمجلس وزراء الصحّة العرب التّي تحتضنها الجزائر يومي 13 و14 مارس 2023، مساندة تونس للمقترح الجزائري المتعلّق بمشروع إنشاء الوكالة العربيّة للتّنمية الصحّية.



وتناول اللّقاء تعزيز فرص التّعاون والإستثمار المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الصحّية لتحسين الأنظمة الصحية الوطنيّة وجودة الخدمات العلاجيّة لفائدة الشعبين الشّقيقين.



وجدّد المرابط بالمناسبة تأكيد علاقات الأخوّة التونسيّة الجزائريّة منوّها بالخصوص بوقوف الجزائر إلى جانب تونس أثناء مجابهة أزمة كوفيد-19 وإمدادها بكمّيات هامّة من مادّة الأوكسجين.







