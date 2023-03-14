وزير الشؤون الاجتماعية يطّلع على وضعية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتوازناته المالية

انتظمت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بقر وزارة الشؤون الاجتماعية، جلسة عمل بخصّصت للنظر في التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وحوكمة التصرّف في ملفاته، وذلك بإشراف مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية الذي اطلع بالمناسبة على وضعية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتوازناته المالية ونسب ومبالغ العجز المسجلة والمقترحات المقدّمة لتجاوزها.وأكّد الوزير في هذا الصدد على "ضرورة استكمال نهج الإصلاحات، حتى تتمكن المؤسسة من ضمان جودة وفاعلية إسداء خدماتها وتعهداتها لفائدة المضمونين الاجتماعيين، في أحسن وأفضل الآجال"، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.كما اطلع على جرد لممتلكات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بكل ولايات الجمهورية ودعا إلى "مزيد حوكمة التصرّف في هذا الملف، بحسب الأهداف خدمة للمؤسسة ولمنظوريها".وقد جرت هذه الجلسة بحضور نادر العجابي، المدير العام للضمان الاجتماعي وتوفيق كاترو، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعدد من إطارات الصندوق.