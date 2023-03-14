مالك الزاهي يشدد على ضرورة تعاون كل الاطراف وتحمل مسؤولية ايجاد حلول للهجرة غير النظامية

شدد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، الثلاثاء بتونس، على ضرورة تعاون كل الأطراف وتحمّل مسؤولية إيجاد الحلول وآليات ناجعة في مجال الهجرة لا سيّما الهجرة غير النظامية وذلك خلال لقاء جمعه الثلاثاء بكاتبة الدولة للجوء والهجرة ببلجيكا نيكول ديمور.



واستعرض الوزير، خلال اللقاء، آفاق دعم التّعاون في مجال الهجرة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبلجيكا معبرا عن شكره لبلجيكا وجميع الشركاء والأصدقاء على دعم تونس والبلدان الإفريقية للحدّ من هذه الظاهرة، حسب ما اوردته الوزارة في بلاغ لها اليوم.



وخصّص اللّقاء لاستعراض مشاريع التّعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبلجيكا في مجال الهجرة وبحث سبل دعمها، لا سيّما وأن جميع الأطراف المجتمعة خلال هذا اللقاء تتّفق حول تحقيق نفس الأهداف استجابة لما تمليه المواثيق والمعاهدات الدولية ضمن مقاربة إنسانية شمولية لملف الهجرة.









