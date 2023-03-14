الجمعية التونسية للتأطير التربوي للموهوبين تعقد مؤتمرها العلمي الدولي السادس بمدينة سوسة من 17 إلى 19 مارس الجاري

تعقد الجمعية التونسية للتأطير التربوي للموهوبين بالتعاون مع جامعة المنستير، مؤتمرها العلمي الدولي السادس بمدينة سوسة من 17 إلى 19 مارس 2023، تحت شعار"من أجل نظام تربوي يستجيب لمعايير الجودة وتطوير القدرات الذكائية والابداعية".



و يهدف هذا المؤتمر إلى مد جسور التلاقي والتكامل والاثراء المعرفي المتبادل بين مختلف أكاديمي الدول العربية والدول المغاربية بصفة أخص، فضلا عن البحث في القضايا المشتركة المتعلقة بمشاريع تطوير نظم الجودة في التعليم والتربية وفي تجارب مختلف الدول العربية والمغاربية في مجال رعاية الموهوبين ذوي القدرات العالية.



كما يصبو هذا اللقاء الى ترسيخ مبدأ التعاون والتكامل بين المجتمع المدني، المتمثل في الجمعية التونسية للتأطير التربوي للموهوبين، والجامعات العربية والمغاربية ومخابر البحث الملحقة والمتخصصة في مجالات اهتماماتها المشترك



ويشكل هذا المؤتمر العلمي السادس منصة التقاء بين طلاب الجامعات في مرحلة الدكتوراه والاكاديميين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ترسيخا لمبدأ التواصل بين الأجيال الجامعية وبالأخص في مجال البحوث العلمية حول نظم الجودة ورعاية الموهوبين



وسيشمل برنامج هذا المؤتمر تقديم ورشات تفكير تهتم بالخصوص بواقع رعاية الموهوبين والمتفوقين في العالم العربي ومفهوم الجودة الى جانب مناقشة مشروع بعث 'اتحاد عربي لجمعيات الموهبة والابداع"





وجدير بالاشارة الى أنه يشارك في هذا المؤتمر أكثر من ثلاثين أكاديميا عربيا من مختلف الجامعات الجزائرية والليبية والعراقية واللبنانية وتونس لتدارس أفضل السبل البيداغوجية لتحقيق بناء نظام تربوي يتمتع بالحد الأدنى من مواصفات الجودة وتطوير الامكانيات الذهنية التي يتمتع بها أصحاب القدرات العالية



