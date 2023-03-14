وزارة الصحة: تسجيل حالة وفاة و 207 إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 مارس الجاري

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل حالة وفاة و207 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 873 تحليلا تم انجازه خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 مارس الجاري.



وأوضحت وزارة الصحة في بلاغها بخصوص متابعة الوضع الوبائي بالبلاد أن 26 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا أقامت بالمستشفيات و المصحات الخاصة خلال الأسبوع ذاته فيما تماثل 192 مصابا إلى الشفاء.



ولفتت الوزارة الى أن العدد الجملي للمتوفين بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة بلغ 29345 حالة وفاة فيما بلغ العدد الجملي للمصابين مليونا و 151 ألفا و333 إصابة تماثل مليون و 135 ألفا و506 منهم للشفاء.



