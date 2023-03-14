تواصل التفاوض بين جامعة التعليم الأساسي و وزارة الإشراف لتسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية ونقاط أخرى

يتواصل التفاوض بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي من أجل الوصول إلى صيغة تسوية بالنسبة للمدرسين النواب خارج الاتفاقية، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للجامعة العامة للتعليم الأساسي إثر انعقاد جلسة فنية بين ممثلي الجامعة وممثلي الوزارة لمتابعة اتفاق 16 نوفمبر 2022.



وأوضحت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن الطرف الوزاري قد ارتأى اجراء مناظرة خارجية مع تنفيل النواب ببعض النقاط، في حين تمسكت الجامعة بضرورة امضاء اتفاق على غرار اتفاق 8 ماي 2018 يمكن من انصاف النواب ويضمن لهم حق الانتداب

وتعهدت الوزارة خلال هذه الجلسة، بمراسلة الهيئة العامة للوظيفة العمومية لشرح موقف الجامعة على ان يتواصل التفاوض.



واتفق الطرفان على تسوية وضعية عدد 82 من الاعتراضات السابقة التي أثبت التفقد الاداري والمالي سلامة وثائقهم إضافة إلى 18 من المعترضين الجدد الذين تتوفر فيهم شروط التسوية وستراسل وزارة التربية الهيئة العامة للوظيفة العمومية لتحديد المراكز المالية لهم، وفق نص البيان.



وتواصل الجامعة العامة للتعليم الأساسي قرار حجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول والثاني، داعية إلى فتح مفاوضات عاجلة وجدية في مطالب القطاع ضمن لوائح الهيئتين الإداريتين المؤرختين في 1 مارس 2021 و 7 أكتوبر 2022 والتعجيل باستكمال عمل اللجان الفنية التزاما بمحضر 13 نوفمبر 2022 .















